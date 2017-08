Empfehlung - Fast die Hälfte der Wähler ist noch unentschlossen

dpaBerlin. Mit 46 Prozent sei der Anteil der Unentschiedenen so kurz vor der Wahl so hoch wie noch nie in den vergangenen 20 Jahren, schreibt die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, die die Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach in Auftrag gegeben hatte. Gleichzeitig sei auch der Anteil der Wähler, die den Ausgang der Wahl schon vor dem Wahltag für entschieden halten, mit 45 Prozent so hoch wie noch nie seit der Wiedervereinigung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/fast-die-haelfte-der-waehler-ist-noch-unentschlossen-204710.html