Falscher Raketenalarm erschreckt Menschen auf Hawaii

dpaHonolulu. Ein falscher Raketenalarm hat am Samstag den US-Bundesstaat Hawaii im Pazifik in Angst und Schrecken versetzt. Die Katastrophenschutzbehörde EMA des Bundesstaats sandte SMS-Nachrichten an die Bevölkerung, in denen vor einer anfliegenden Rakete gewarnt wird, die im Anflug auf Hawaii sei.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/falscher-raketenalarm-erschreckt-menschen-auf-hawaii-221703.html