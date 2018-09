Empfehlung - Fall Madsen: Gericht spricht Urteil zum U-Boot-Mord

dpaKopenhagen Er war im April für den Mord an der Journalistin Kim Wall zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden, die in Dänemark nicht zeitlich begrenzt ist. Den Schuldspruch an sich hat Madsen akzeptiert, auch wenn er den Mord nicht zugegeben hat. Eigentlich sollte das Urteil schon Mitte September fallen, doch die Verhandlung musste nach dem Zusammenbruch eines Richters abgebrochen werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/fall-madsen-gericht-spricht-urteil-zum-u-boot-mord-257688.html