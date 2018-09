Empfehlung - Fall des erschossenen Nidal R.: Drei Verdächtige gesucht

dpaBerlin Nach den tödlichen Schüssen auf den Intensivstraftäter Nidal R. in Berlin gehen die Ermittler inzwischen von drei Tätern aus. Nachdem achtmal auf den 36-Jährigen gefeuert worden sei, seien am Sonntagabend drei Männer geflüchtet und in ein Auto gestiegen, das davonraste.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/fall-des-erschossenen-nidal-r-drei-verdaechtige-gesucht-249894.html