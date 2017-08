Fahrzeug fährt in Soldatengruppe bei Paris

Ein Fahrzeug rast in eine französische Militärpatrouille: Der Vorfall weckt Erinnerungen an mehrere Anschläge, die in den vergangenen Monaten Militärs und Polizisten ins Visier nahmen. „Zweifellos vorsätzlich“, nannte der Bürgermeister des Ortes die Tat.