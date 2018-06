Empfehlung - Fahrverbote für Rettungsgassen-Blockierer auf der A 5

dpaKarlsruhe. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, werden in mindestens fünf Fällen, in denen Helfer oder Abschleppwagen längere Zeit behindert wurden, einmonatige Fahrverbote ausgesprochen. Alles in allem zeigte die Polizei nach dem Unfall am Mittwoch 120 Verkehrsteilnehmer wegen Blockierens der Rettungsgasse an. Sie müssen mit 2 Punkten in Flensburg und 200 Euro Buße rechnen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/fahrverbote-fuer-rettungsgassen-blockierer-auf-der-a-5-241166.html