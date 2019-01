Empfehlung - Explosion vor AfD-Büro in Döbeln

dpaDöbeln An dem Haus sowie an einem benachbarten Gebäude wurden dem Sprecher zufolge Scheiben und Türen beschädigt. Zudem soll es Schäden an Fahrzeugen geben. Außerdem habe Werbematerial gebrannt, sagte der Sprecher. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/explosion-vor-afd-buero-in-doebeln-274688.html