Empfehlung - EU-Ratspräsident will Brexit-Sondergipfel im November

dpaBrüssel EU-Ratspräsident Donald Tusk will einen Brexit-Sondergipfel im November. Den Vorschlag werde er beim Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs diese Woche in Salzburg machen, hieß es aus EU-Kreisen in Brüssel.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/eu-ratspraesident-will-brexit-sondergipfel-im-november-250979.html