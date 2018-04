Empfehlung - EU-Parlamentsbericht: Demokratie in Ungarn in Gefahr

dpaBrüssel. Wenige Tage nach der Wahl in Ungarn äußert ein offizieller Bericht für das EU-Parlament ernste Zweifel an der Demokratie in dem Land und fordert ein Rechtsstaatsverfahren wie gegen Polen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/eu-parlamentsbericht-demokratie-in-ungarn-in-gefahr-232286.html