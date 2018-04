Empfehlung - EU-Parlament geschlossen für Zuckerberg-Anhörung

dpaBrüssel. Die Vorsitzenden aller Fraktionen unterstützten am Donnerstag eine entsprechende Initiative der Grünen-Abgeordneten Jan Philipp Albrecht und Sven Giegold, wie Albrecht mitteilte. Die beiden hatten Parlamentspräsident Antonio Tajani in einem offenen Brief dazu aufgefordert, Zuckerberg in verschiedene Ausschüsse einzuladen. Der 33-Jährige war in dieser Woche bereits an zwei Tagen in Folge zu stundenlangen Anhörungen im US-Kongress erschienen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/eu-parlament-geschlossen-fuer-zuckerberg-anhoerung-232346.html