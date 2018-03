Empfehlung - EU-Justizkommissarin fordert Klärung von Facebook

dpaBerlin. Nach Angaben der Zeitung will die Justizkommissarin die Geschäftsführung von Facebook per Brief zu einer Stellungnahme auffordern. Das Schreiben an Sheryl Sandberg soll demnach am Montag verschickt werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/eu-justizkommissarin-fordert-klaerung-von-facebook-230299.html