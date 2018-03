Empfehlung - Erstmals Kaserne nach getötetem Bundeswehr-Soldaten benannt

dpaHannover. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen überreichte am Mittwoch in Hannover die Urkunde zur Umbenennung der Emmich-Cambrai-Kaserne. „Tobias Lagenstein bleibt in der Bundeswehr, bleibt im Kreise seiner Kameradinnen und Kameraden“, sagte die CDU-Ministerin bei dem feierlichen Appell über den neuen Namensgeber.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/erstmals-kaserne-nach-getoetetem-bundeswehr-soldaten-benannt-230605.html