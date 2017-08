Empfehlung - Erster Prozess gegen Festgenommenen bei G20-Krawallen

dpaHamburg. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, am 6. Juli nach Beendigung der Demonstration „Welcome to Hell“ zwei Flaschen auf Polizisten geworfen zu haben. Außerdem soll er sich gegen seine Festnahme gewehrt haben. Der Niederländer sitzt seit dem 7. Juli in Untersuchungshaft. Die Demonstration war von Sprechern des linksautonomen Zentrums Rote Flora angemeldet worden und kurz nach Beginn gewaltsam eskaliert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/erster-prozess-gegen-festgenommenen-bei-g20-krawallen-205312.html