Empfehlung - Erster CSU-Kreisverband fordert offen Ablösung Seehofers

dpaMünchen Der Vorstand des Kreisverbands Kronach war sich in einer Sitzung am Montagabend zwar einig, dass zunächst die Regierungsbildung im Freistaat Priorität habe, wie der Kreisvorsitzende, der Landtagsabgeordnete Jürgen Baumgärtner, der Deutschen Presse-Agentur sagte. „Aber nach dieser Regierungsbildung wollen wir einen Parteitag mit dem Ziel der personellen Erneuerung und mit dem Ziel, Horst Seehofer abzulösen“, betonte Baumgärtner. Das habe der CSU-Kreisvorstand am Abend einmütig so beschlossen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/erster-csu-kreisverband-fordert-offen-abloesung-seehofers-260983.html