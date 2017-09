Erneut tödlicher Absturz an der Kreideküste Rügens

Ein Spaziergang an der Steilküste im Nordosten der Ostsee-Insel Rügen endet für einen Urlauber tödlich. Ein 57-jähriger Niedersachse stürzte rund 60 Meter in die Tiefe. Es ist nicht der erste tödliche Unfall an der Stelle in diesem Jahr.