Empfehlung - Ermittler verfolgen nach Anschlag in Barcelona neue Spur

dpaBarcelona. Drei Tage nach der Terrorattacke von Barcelona folgt die katalanische Polizei einer neuen Spur. Sie seien sehr nah an einer Person dran, „die mit beiden Attentaten in Verbindung steht“, erklärten die Ermittler am Sonntag.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/ermittler-verfolgen-nach-anschlag-in-barcelona-neue-spur-204309.html