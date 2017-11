Ermittler: Texas-Täter war wütend auf seine Schwiegermutter

Kurz nach dem Massaker von Las Vegas löst in den USA eine weitere Tat großes Entsetzen aus. Diesmal eröffnet ein Mann das Feuer in einer Kirche, viele Gläubige sterben. Am Tag danach haben die Ermittler erste Ansätze für ein Motiv.