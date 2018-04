Empfehlung - Erfurt erinnert an den Amoklauf am Gutenberg-Gymnasium

dpaErfurt. Der Amoklauf am Erfurter Gutenberg-Gymnasium ist auch nach 16 Jahren unvergessen. Heute wollen Schüler und Lehrer des Gymnasiums in einer Gedenkstunde vor dem Schulportal an die 16 Menschen erinnern, die bei dem Verbrechen am 26. April 2002 getötet wurden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/erfurt-erinnert-an-den-amoklauf-am-gutenberg-gymnasium-233885.html