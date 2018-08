Erdogan will Einsätze im Irak und in Syrien ausweiten

Der türkische Staatspräsident Erdogan will die grenzüberschreitenden Einsätze des türkischen Militärs im Irak und in Syrien ausweiten. Er werde „die Quelle der Bedrohung“ für sein Land trockenlegen, sagte Erdogan beim Parteitag seiner islamisch-konservativen AKP in Ankara.