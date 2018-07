Empfehlung - Erdogan will bei Besuch in Berlin großes Protokoll

dpaBerlin. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will nach einem Bericht bei seinem für den Herbst geplanten Besuch in Berlin das ganz große Protokoll. Er wolle zu einem offiziellen Staatsbesuch kommen, schreibt die „Bild“-Zeitung unter Berufung auf Regierungskreise in Ankara und Berlin.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/erdogan-will-bei-besuch-in-berlin-grosses-protokoll-244618.html