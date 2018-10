Empfehlung - Erdogan und saudischer König sprechen über Chaschukdschi

dpaAnkara Erdogan habe in dem Telefonat am Sonntagabend betont, dass eine gemeinsame Arbeitsgruppe gebildet werden müsse, um den Fall gründlich zu untersuchen, meldete die türkische Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf Präsidentenkreise. Salman habe Erdogan in dem Telefonat gedankt, sich dem Vorschlag zur Bildung einer Arbeitsgruppe anzuschließen, meldete die saudische Nachrichtenagentur Spa.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/erdogan-und-saudischer-koenig-sprechen-ueber-chaschukdschi-260764.html