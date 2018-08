Empfehlung - Erdbeben der Stärke 5,1 in Italien

dpaMontecilfone Ein Erdbeben hat am Donnerstagabend die italienische Region Molise südöstlich von Rom erschüttert. Die nationale Erdbebenwarte gab die Stärke mit 5,1 an. Das Beben ereignete sich um 20.19 Uhr in 4 Kilometer Tiefe.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/erdbeben-der-staerke-51-in-italien-246768.html