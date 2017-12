Empfehlung - Eisige Temperaturen und starke Schneefälle in Nordamerika

dpaWashington. In der in den USA als „Kältekammer der Nation“ bekannten Kleinstadt International Falls (Bundesstaat Minnesota) nahe der Grenze zu Kanada fiel die Temperatur am Mittwoch auf -37 Grad Fahrenheit (-38,33 Grad Celsius), wie der örtliche Wetterdienst mitteilte. Damit wurde ein bisheriger Tiefstwert von -32 Grad Fahrenheit aus dem Jahr 1924 unterschritten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/eisige-temperaturen-und-starke-schneefaelle-in-nordamerika-219794.html