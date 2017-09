Empfehlung - Ein inhaftierter Deutscher in der Türkei freigelassen

dpaBerlin. Einer der in der vergangenen Woche in der Türkei festgenommenen Deutschen ist wieder auf freiem Fuß. Der Rechtsanwalt des Inhaftierten habe mitgeteilt, dass sein Mandant ohne Auflagen freigelassen worden sei, erklärte ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/ein-inhaftierter-deutscher-in-der-tuerkei-freigelassen-206271.html