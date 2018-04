Empfehlung - Dritte Verhandlungsrunde für Tarife im öffentlichen Dienst

dpaPotsdam. In Potsdam hat am Nachmittag die dritte und entscheidende Runde für die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst begonnen. Arbeitgeber- wie Arbeitnehmerseite zeigten sich zuversichtlich, dass es in dieser Runde zu einem Ergebnis kommt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/dritte-verhandlungsrunde-fuer-tarife-im-oeffentlichen-dienst-232581.html