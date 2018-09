Dreyer: Maaßen „zerstört Vertrauen in unseren Staat“

Was ist los in Deutschland? Die Debatte um die öffentlich geäußerten Zweifel von Verfassungsschutz-Chef Maaßen an „Hetzjagden“ in Chemnitz ebbt nicht ab. Und der Handel befürchtet, die aufgeheizte Stimmung könne ausländische Fachkräfte fernhalten.