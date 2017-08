Empfehlung - Drei Tote bei Horrorunfall: Motorrad schleudert in Familie

dpaImmenstadt im Allgäu. Ein junger Motorradfahrer hat bei einem Unfall in Bayern eine Mutter mit zwei Kindern auf einem Gehweg getötet. Einzig der 50 Jahre alte Vater blieb unverletzt, als der 24-Jährige mit seiner Maschine im Allgäu in die Familie am Rand einer Straße schleuderte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/dreitote-bei-horrorunfall-motorrad-schleudert-in-familie-205703.html