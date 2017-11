Empfehlung - Die Krise erreicht Brüssel: Haftbefehl gegen Puigdemont

dpaMadrid/Brüssel. Das Leben als freier Mann könnte für den katalanischen Separatisten-Chef Carles Puigdemont bald vorbei sein. Das spanische Staatsgericht in Madrid erließ am Freitagabend einen Europäischen Such- und Haftbefehl gegen den Ex-Regionalpräsidenten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/die-krise-erreicht-bruessel-haftbefehl-gegen-puigdemont-213417.html