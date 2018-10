Empfehlung - „Deutschlandtrend“: Union und SPD fallen auf Tiefststände

dpaBerlin Das geht aus dem in der Nacht auf Freitag veröffentlichten „Deutschlandtrend“ für das ARD-Morgenmagazin hervor. Für beide Parteien sind es demnach die schlechtesten Werte, seitdem die Sonntagsfrage im „Deutschlandtrend“ gemessen wird. Zweitstärkste Kraft sind demnach die Grünen, die 19 Prozent (plus 2) erreichen - der höchste Wert der Partei seit September 2011. Dahinter folgen die AfD mit unverändert 16 Prozent, die FDP mit 11 Prozent (plus 1) und die Linke mit 9 Prozent (minus 1).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/deutschlandtrend-union-und-spd-fallen-auf-tiefststaende-261524.html