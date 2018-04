Empfehlung - Deutschland sagt Aufnahme von 10.200 Flüchtlingen zu

dpaBerlin. Deutschland will nach den Worten von Innenminister Horst Seehofer 10.200 Umsiedlungsflüchtlinge aufnehmen. Noch im laufenden Jahr sollen so 4600 Flüchtlinge nach Deutschland kommen dürfen, sagte der CSU-Politiker in Berlin. 2019 sollen 5600 weitere folgen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/deutschland-sagt-aufnahme-von-10200-fluechtlingen-zu-233067.html