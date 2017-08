Deutsche Wanderer nach Bergsturz in der Schweiz vermisst

Es donnert am Berg, riesige Felsmassen stürzen ins Tal, dahinter eine Geröll- und Schlammmasse. Solche Bergstürze sind keine Seltenheit in den Alpen, schützen kann man sich kaum. Für Wanderer sind sie eine große Gefahr, wie sich jetzt in Graubünden zeigt.