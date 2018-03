Empfehlung - Deutsche Journalisten in Griechenland freigesprochen

dpaAthen. Die zwei in Griechenland festgenommenen deutschen Journalisten sind wieder frei. Ein Gericht in der griechischen Grenzstadt Orestiada stellte fest, dass sie versehentlich in eine militärische Sperrzone am Grenzfluss Evros gelangt waren und sprach sie frei.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/deutsche-journalisten-in-griechenland-freigesprochen-228502.html