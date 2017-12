Empfehlung - Deutsche feiern Silvester mit mehr Polizei

dpaBerlin. Mit Partys und Feuerwerk heißen Milliarden Menschen am Sonntag und Montag das neue Jahr 2018 willkommen. In Deutschland ist wieder in Berlin am Brandenburger Tor die größte Silvesterparty geplant.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/deutsche-feiern-silvester-mit-mehr-polizei-220112.html