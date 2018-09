Empfehlung - Demonstrationen in neun Städten gegen Erdogan

dpaBerlin Am Nachmittag sind Demonstrationen in Berlin, Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, Essen, Bremen, Hannover, Stuttgart und Bielefeld angemeldet. Erwartet würden jeweils einige hundert Teilnehmer, teilten die Veranstalter mit. Viel größere Proteste sind in der nächsten Woche am Freitag und Samstag in Berlin und Köln geplant, dann jeweils mit etwa 10.000 Teilnehmern. Erdogan kommt am Donnerstagabend in Berlin an und reist am Samstag nach Köln weiter.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/demonstrationen-in-neun-staedten-gegen-erdogan-257033.html