Demonstranten in den USA stürzen Bürgerkriegsstatue

dpaChapel Hill Die als „Silent Sam“ bekannte Statue gilt als Symbol für Rassismus, weil die Südstaaten im Amerikanischen Bürgerkrieg vor mehr als 150 Jahren die Sklaverei beibehalten wollten. „Wir ermitteln derzeit wegen Vandalismus und bewerten das volle Ausmaß des Schadens“, teilte die University of North Carolina at Chapel Hill in der Nacht zum Dienstag bei Twitter mit.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/demonstranten-in-den-usa-stuerzen-buergerkriegsstatue-247233.html