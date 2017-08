Empfehlung - De Maizière: Gesichtserkennung könnte Sicherheitsgewinn sein

dpaBerlin. Wenn der derzeit laufende Test einer solchen Software am Berliner Bahnhof Südkreuz erfolgreich sei, wäre das „ein unglaublicher Sicherheitsgewinn“, sagte de Maizière am Donnerstag im „Morgenmagazin“ der ARD. Danach könne man entscheiden, ob und unter welchen Bedingungen eine solche Überwachung eingeführt werden könne. De Maizière wollte sich am Donnerstag vor Ort über den Pilotversuch informieren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/de-maiziere-gesichtserkennung-koennte-sicherheitsgewinn-sein-204825.html