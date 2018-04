Empfehlung - Das Wochenende bringt traumhaftes Sommerwetter

dpaOffenbach. Der 2012 in Kitzingen und Bad Mergentheim aufgestellte Aprilrekord von 32,9 Grad wird nach Einschätzung der Wetterforscher zwar nicht geknackt. Im Süden Deutschlands dürfte aber die 30-Grad-Marke am Sonntag erneut überschritten werden, meinte ein DWD-Meteorologe in Offenbach.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/das-wochenende-bringt-traumhaftes-sommerwetter-233201.html