Empfehlung - CSU-Politiker gehen auf Distanz zu Seehofer

dpaMünchen/Berlin. CSU-Chef Horst Seehofer gerät wegen seiner Linie in der Asylpolitik auch parteiintern zunehmend in die Kritik. Der CSU-Politiker Stephan Bloch warf dem Bundesinnenminister in der „Rheinischen Post“ vor, mit Ideologie statt mit Inhalten Politik zu machen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/csu-politiker-gehen-auf-distanz-zu-seehofer-243624.html