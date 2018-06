Empfehlung - Countdown für Merkel und GroKo: Seehofer entscheidet Sonntag

dpaBerlin. Die Entscheidung über die Zukunft der schwarz-roten Koalition wird aller Voraussicht nach an diesem Sonntag fallen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) kündigte an, er werde am Sonntag über mögliche Zurückweisungen von Asylbewerbern an der deutschen Grenze entscheiden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/countdown-fuer-merkel-und-groko-seehofer-entscheidet-sonntag-241027.html