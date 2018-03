China: Xi soll zeitlich unbegrenzt herrschen können

Xi Jinping will solange im Amt bleiben wie er will. Der Volkskongress wird das Vorhaben auf seiner Jahrestagung absegnen. Es weckt Erinnerungen an das Leid unter dem „großen Vorsitzenden“ Mao Tsetung. Doch so viel Macht stößt bei US-Präsident Trump auf Bewunderung.