Empfehlung - Chaos am Flughafen München: Terminal zeitweise geräumt

dpaMünchen. Das Terminal 2 am Münchner Flughafen ist am Samstagmorgen, dem Sommerferienbeginn in Bayern, teilweise geräumt worden. Eine Frau sei unkontrolliert in den Sicherheitsbereich der Halle eingedrungen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/chaos-am-flughafen-muenchen-terminal-zeitweise-geraeumt-244521.html