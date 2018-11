Empfehlung - CDU und Grüne in Hessen nehmen Koalitionsverhandlungen auf

dpaWiesbaden CDU und Grüne wollen in Hessen schon am Montag Koalitionsverhandlungen über die Neuauflage ihrer Koalition beginnen. „Die Grünen in Hessen haben einstimmig entschieden, die Einladung der CDU Hessen zu Koalitionsverhandlungen (...) anzunehmen“, teilte die Partei in Wiesbaden mit.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/cdu-und-gruene-in-hessen-nehmen-koalitionsverhandlungen-auf-266755.html