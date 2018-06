Empfehlung - Busunfall im A5-Stau: Reiseleiterin stirbt, 31 Verletzte

dpaKarlsruhe. Sie waren auf dem Weg in die Provence. Doch die Fahrt in den Kurzurlaub endete für eine Reisegruppe aus Oberfranken mit einem schrecklichen Unfall: Am frühen Mittwochmorgen fuhr ihr Bus auf der Autobahn 5 bei Karlsruhe bei plötzlich stockendem Verkehr auf einen Müllwagen auf.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/busunfall-im-a5-stau-reiseleiterin-stirbt-31-verletzte-240976.html