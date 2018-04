Empfehlung - Brasiliens Ex-Präsident Lula tritt Haft an

dpaCuritiba. Nachdem er sich am Samstag in São Paulo der Justiz gestellt hatte, wurde er nach Curitiba im Süden des Landes geflogen. Dort brachten ihn Beamte in das Hauptquartier der Bundespolizei, wo eine Zelle für den 72-Jährigen vorbereitet worden war. Medienberichten zufolge verfügt Lula dort über ein Bett, einen Tisch, Stühle und ein eigenes Bad.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/brasiliens-ex-praesident-lula-tritt-haft-an-231769.html