Empfehlung - Brände in Kalifornien: Vermisstenzahl steigt auf über 600

dpaParadise/Washington Das „Camp“-Feuer im Norden des US-Bundesstaats Kalifornien hat nach neuesten Angaben mindestens 63 Menschen das Leben gekostet. Noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen in Kalifornien sind so viele Menschen bei einem Feuer in dem Bundesstaat gestorben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/braende-in-kalifornien-vermisstenzahl-steigt-auf-ueber-600-266528.html