Empfehlung - Bombenwarnung im Movie Park Germany: Tausende müssen gehen

dpaBottrop Nach einer Bombendrohung hat die Polizei am Freitagabend einen Freizeitpark in Bottrop geräumt. Etwa 11.000 Menschen hätten das Gelände des Movie Parks Germany in Nordrhein-Westfalen verlassen müssen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/bombenwarnung-im-movie-park-germany-tausende-muessen-gehen-263007.html