Empfehlung - Blutige Angriffe auf Sicherheitskräfte in Afghanistan

dpaKabul. Die Taliban bekannten sich am Samstag zu Überfällen in der Westprovinz Farah und in der Südprovinz Helmand. Der IS reklamierte einen Selbstmordanschlag nahe dem Nato-Hauptquartier in der Hauptstadt Kabul für sich. Das Ziel sei ein Büro des Geheimdienstes NDS gewesen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/blutige-angriffe-auf-sicherheitskraefte-in-afghanistan-226815.html