Empfehlung - BKA stuft 760 Personen als islamistische Gefährder ein

dpaWiesbaden. 153 der potenziellen Gefährder seien in Haft. Insgesamt zählten die Sicherheitsbehörden mehr als 980 Menschen, die seit Beginn der Kämpfe in Syrien im Jahr 2012 aus Deutschland in die Krisengebiete ausgereist sind.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/bka-stuft-760-personen-als-islamistische-gefaehrder-ein-230916.html