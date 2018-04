Empfehlung - Berufungsverfahren über Karadzic startet vor UN-Tribunal

dpaDen Haag. Im Berufungsverfahren, das heute in Den Haag beginnt, will Karadzic eine Aufhebung seines Schuldspruches erreichen. Das UN-Kriegsverbrechertribunal zum früheren Jugoslawien hatte ihn 2016 in erster Instanz für den Völkermord von Srebrenica 1995, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu 40 Jahren Haft verurteilt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/berufungsverfahren-ueber-karadzic-startet-vor-un-tribunal-233508.html