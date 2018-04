Empfehlung - Berlins Hauptbahnhof wird für Bombenentschärfung lahmgelegt

dpaBerlin. Eine Bombenentschärfung wird am Freitag den Berliner Hauptbahnhof zeitweise lahmlegen. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, fahren ab 10 Uhr die Züge durch und halten nicht mehr am Hauptbahnhof. Ab 11.30 Uhr werde der Zugverkehr in und um den Hauptbahnhof vollständig eingestellt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/berlins-hauptbahnhof-wird-fuer-bombenentschaerfung-lahmgelegt-232935.html